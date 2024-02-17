«Ситуация стала крайне опасной», - заявила главу поселения «Алтайское»
Кяхтинскому улусу Усть-Дунгуй продолжают угрожать наледные воды. Сейчас существует угроза подтопления улицы, об этом сообщает группа «Кяхта-инфо. 24/7» со ссылкой на главу поселения «Алтайское» Оюну Рампилову.
- Вода зашла в ограду у одной [семьи] сильно, у четырёх - не так сильно в ограде вода. У одной вся стайка и пол ограды в воде на 20-30 см. Есть угроза всю улицу подтопить. Мужики уже почти месяц по графику дежурят, русло чистят. Но с погодой все в 2-3 дня ситуация стала крайне опасной, - процитировали в «Кяхта-инфо. 24/7» Оюну Рампилову.
В администрации района сообщили, что готовится техника для решения проблемы с выходом наледных вод.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе тут расчистили русло ручья и отсыпали около ста метров грунтовой бровки. На это ушло шесть КамАЗов грунта. Задействовать пришлось восемь человек и две единиц техники – экскаватор и трактор.
Наледные воды угрожают улусу в Бурятии
Происшествия, Фото:
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