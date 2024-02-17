Один человек, к сожалению, погиб
С начала года на акваториях республики зарегистрировано пять происшествий, девять человек удалось спасти. К сожалению, погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Здесь напомнили, что на сегодня в республике открыты 12 из 14 ледовых переправ.
Государственные инспекторы по маломерным судам рассказывают детям основные правила поведения у водоёмов в зимний период. Регулярно проводят инструктажи о мерах безопасности для рыбаков и отдыхающих, охвачены более пяти тысяч человек, отметили в пресс-службе.
В Бурятии с начала года на водоёмах спасли девять человек
Происшествия, Фото:
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