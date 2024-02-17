Возбуждены уголовные дела
В Слюдянском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту истязания детей в детском саду, а также ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
- Предварительно установлено, что в период с ноября 2023 года по январь 2024 года в одном из дошкольных учреждений Слюдянского района работник жестоко обращалась с детьми путём систематического нанесения побоев и причинения физических или психических страданий воспитанникам детского сада, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности работников и руководства учреждения.
Свою проверку начала прокуратура, в надзорный орган обратилась мать одного из воспитанников.
- В связи с выявленными нарушениями законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних прокуратура внесла представления мэру Слюдянского муниципального района, в районный комитет по социальной политике и культуре, а также в орган системы профилактики. Надзорные мероприятия продолжаются, при наличии оснований будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовных дел, законность принятых следователями решений будет проверена органами прокуратуры.
В Иркутской области в детсаду истязали детей
Происшествия, Фото:
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