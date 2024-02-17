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Житель Бурятии украл телефон у посетителя кафе

Житель Бурятии украл телефон у посетителя кафе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступника отправили за решётку

Летом 2022 года житель Закаменского района Бурятии, находясь в кафе, стащил телефон одного из посетителей и сбежал.

Позже мужчина обнаружил в чехле телефона две банковские карты и использовал их для оплаты покупок, тем самым украв деньги потерпевших.

Суд признал мужчину виновным в краже, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Закаменского районного суда. 
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