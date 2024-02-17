Для этого они скачали специальную программу
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 16 февраля стали 387 жителей Бурятии, за последнюю неделю их число выросло на 62 человека. Причинённый ущерб составил 73,2 млн рублей (+ 11 млн рублей за последнюю неделю).
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,3 млн рублей.
Так, в феврале 54-летний житель Еравнинского района хотел заработать на инвестициях. На сайте одной из компаний он оставил заявку со своими личными данными. Через некоторое время ему позвонил человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо скачать на телефон специальное приложение, через которое в последующем вкладывать деньги для дальнейшего получения прибыли.
Сельчанин выполнил его требования и предложил также участвовать в инвестировании супруге и одному из родственников. В общей сумме они перевели на указанные в программе банковские реквизиты 2,3 млн рублей.
- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии подбил жену и родню инвестировать мошенникам 2,3 млн
Происшествия, Фото:
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