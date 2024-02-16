Он обвиняется в контрабанде леса
В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя крупного лесоперерабатывающего предприятия. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, его подозревают в контрабанде леса.
«По версии следствия, подозреваемый незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы в объёме более 1,5 тысяч кубометров, рыночная стоимость которых более 11 млн рублей, отразив в таможенных декларациях ложные сведения», - говорится в сообщении.
Следователи расследуют ещё несколько уголовных дел в отношении бизнесмена. Они касаются незаконного возмещения НДС из бюджета РФ с деятельности организации и контрабанды лесоматериалов.
Всего по установленным фактам незаконно экспортирована древесина стоимостью более 60 млн. рублей.
Фигурант задержан и помещён в изолятор временного содержания до момента принятия решения об избрании меры пресечения.
В Иркутской области возбудили дело на руководителя лесоперерабатывающего предприятия
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он хотел расправиться с обидчиком
Причиной пожара стала непотушенная зола
Пострадавший находится в реанимации
В надзорном ведомстве уже начали проверку
Мужчина рассчитывался найденной картой
По предварительным данным, он покончил с собой. 18+
После псы отправились доедать трупы на скотомогильнике
Авария произошла в Нижнеудинском районе
Мужчина получил условный срок
Задержали его после погони
На молодого человека возбудили уголовное дело
Включить её планируют в 16:30
Огонь потушили за час
От возможной трагедии спас школьный охранник
Её обманули в игровом чате