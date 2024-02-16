В Иркутской области возбудили дело на руководителя лесоперерабатывающего предприятия

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Он обвиняется в контрабанде леса



В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя крупного лесоперерабатывающего предприятия. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, его подозревают в контрабанде леса.



«По версии следствия, подозреваемый незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы в объёме более 1,5 тысяч кубометров, рыночная стоимость которых более 11 млн рублей, отразив в таможенных декларациях ложные сведения», - говорится в сообщении.



Следователи расследуют ещё несколько уголовных дел в отношении бизнесмена. Они касаются незаконного возмещения НДС из бюджета РФ с деятельности организации и контрабанды лесоматериалов.



Всего по установленным фактам незаконно экспортирована древесина стоимостью более 60 млн. рублей.



Фигурант задержан и помещён в изолятор временного содержания до момента принятия решения об избрании меры пресечения.

