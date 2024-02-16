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В Иркутской области возбудили дело на руководителя лесоперерабатывающего предприятия

В Иркутской области возбудили дело на руководителя лесоперерабатывающего предприятия
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Он обвиняется в контрабанде леса

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя крупного лесоперерабатывающего предприятия. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СКР, его подозревают в контрабанде леса.

«По версии следствия, подозреваемый незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы в объёме более 1,5 тысяч кубометров, рыночная стоимость которых более 11 млн рублей, отразив в таможенных декларациях ложные сведения», - говорится в сообщении.

Следователи расследуют ещё несколько уголовных дел в отношении бизнесмена. Они касаются незаконного возмещения НДС из бюджета РФ с деятельности организации и контрабанды лесоматериалов.

Всего по установленным фактам незаконно экспортирована древесина стоимостью более 60 млн. рублей.

Фигурант задержан и помещён в изолятор временного содержания до момента принятия решения об избрании меры пресечения.
контрабанда леса

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