Он хотел расправиться с обидчиком
В Бурятии на 14-летнего школьника, пришедшего в школу с топором для расправы, возбудили уголовное дело. Он подозревается в приготовлении к убийству (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в селе Михайловка Закаменского района. Бдительный охранник школы задержал на входе восьмиклассника, который пришёл на уроки с топором. По данным SHOT, восьмиклассник хотел отомстить школьнику постарше, который отнял у него электронную сигарету.
- По данным следствия, у подозреваемого в школе по месту обучения сложились неприязненные отношения с учеником из старшего класса. Днём 15 февраля после очередной с ним ссоры подросток пришёл к школе с предметом, который планировал использовать в качестве оружия, и попытался зайти внутрь. Однако его заметил охранник, который разоружил подростка и известил руководство. После этого на место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Отмечается, что сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Окончательная квалификация действиям подростка будет дана после установления полной картины происшествия.
В Бурятии на подростка, пришедшего в школу с топором, возбудили дело
Происшествия, Фото:
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