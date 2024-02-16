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В Бурятии на подростка, пришедшего в школу с топором, возбудили дело

В Бурятии на подростка, пришедшего в школу с топором, возбудили дело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он хотел расправиться с обидчиком

В Бурятии на 14-летнего школьника, пришедшего в школу с топором для расправы, возбудили уголовное дело. Он подозревается в приготовлении к убийству (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в селе Михайловка Закаменского района. Бдительный охранник школы задержал на входе восьмиклассника, который пришёл на уроки с топором. По данным SHOT, восьмиклассник хотел отомстить школьнику постарше, который отнял у него электронную сигарету.

- По данным следствия, у подозреваемого в школе по месту обучения сложились неприязненные отношения с учеником из старшего класса. Днём 15 февраля после очередной с ним ссоры подросток пришёл к школе с предметом, который планировал использовать в качестве оружия, и попытался зайти внутрь. Однако его заметил охранник, который разоружил подростка и известил руководство. После этого на место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Отмечается, что сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Окончательная квалификация действиям подростка будет дана после установления полной картины происшествия. 
школьники приготовление к убийству

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