Улан-удэнец по дороге на рыбалку нашёл чужую карту и получил срок

Мужчина рассчитывался найденной картой



Житель Улан-Удэ приехал в Баргузинский район Бурятии на рыбалку к своему другу. По дороге к месту рыбалки горожанин нашёл чужую банковскую карту. Употребив спиртное, мужчина стал оплачивать свои покупки найденной банковской картой. Таким образом он причинил потерпевшей значительный ущерб.



В суде он пытался «отмазаться» и выдвинул свою версию произошедшего, однако по мере окончания судебного следствия признал свою вину в полном объёме.



Суд квалифицировал его действия по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчину приговорили к уловному лишению свободы, сообщили в Баргузинском районному суде.



Приговор не вступил в законную силу.

