Мужчина рассчитывался найденной картой
Житель Улан-Удэ приехал в Баргузинский район Бурятии на рыбалку к своему другу. По дороге к месту рыбалки горожанин нашёл чужую банковскую карту. Употребив спиртное, мужчина стал оплачивать свои покупки найденной банковской картой. Таким образом он причинил потерпевшей значительный ущерб.
В суде он пытался «отмазаться» и выдвинул свою версию произошедшего, однако по мере окончания судебного следствия признал свою вину в полном объёме.
Суд квалифицировал его действия по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчину приговорили к уловному лишению свободы, сообщили в Баргузинском районному суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнец по дороге на рыбалку нашёл чужую карту и получил срок
Происшествия, Фото:
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