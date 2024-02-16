В надзорном ведомстве уже начали проверку
Прокуратура Бурятии подключилась к громкой истории, которая произошла недавно в закаменском селе Михайловка. Ученик восьмого класса заявился в местную школу с топором. Попасть внутрь ему не удалось – охранник остановил подростка у входа в здание и вызвал полицию.
В надзорном органе начали проверку. Причины и условия инцидента сейчас устанавливаются.
- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и других федеральных законов, – отметили в прокуратуре и пообещали принять меры реагирования при наличии на то оснований.
По данным SHOT, началось всё на перемене, после того, как ученик девятого класса отобрал у восьмиклассника электронную сигарету. Лишившийся её подросток отправился домой за топором и вернулся, чтобы забрать парилку, но у него ничего не вышло благодаря бдительному сторожу.
Как выяснилось, парень раньше стоял на учёте ПДН. Сейчас с родителями обоих школьников работает полиция.
Инцидентом с топором в школе заинтересовалась прокуратура Бурятии
Происшествия, Фото:
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