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В Бурятии собаки загрызли 10 овец прямо во дворе дома

В Бурятии собаки загрызли 10 овец прямо во дворе дома
Происшествия,  Фото:скрин с видео жительницы
После псы отправились доедать трупы на скотомогильнике

В Селенгинском районе Бурятии свора собак загрызла сразу 10 овец. О случившемся на своей странице в соцсети рассказала фермер-владелица скота. Она также опубликовала фотографии и видео, на которых запечатлены собаки, обгладывающие окровавленные трупы овец.

Нападение произошло прямо в ограде дома.

- Не спеша, вальяжно ушли на свалку, где можно доедать выброшенные трупы КРС. С ними ничего нельзя сделать. Был бы муж дома, придумал бы что-нибудь, уничтожил бы собак, - поделилась фермер.

На видео показано, как женщина выгоняет наглых псов, но они её почти не боятся и не спешат покидать территорию.

По словам женщины, это уже второй случай с начала года, когда собаки набрасываются и убивают скот в ограде.

В комментариях местные жители сочувствуют фермерам и призывают принять меры в отношении собак: «У бурят собак убивать считалось большим грехом, но когда собака давит домашних животных, только тогда разрешалось уничтожать так как это уже хуже волка получается», «Собаки задавили, получается? Хуже волков намного. Жёсткий отстрел».


собаки

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