В Иркутской области водитель Honda Stream погиб в столкновении с фурой









На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего выясняются.





16 февраля в Нижнеудинском районе Иркутской области на федеральной трассе «Сибирь» столкнулись Honda Stream и большегруза Sitrak. Авария произошла около 8 часов утра на 1327 километре в районе посёлка Камышет.- В результате аварии 37-летний водитель автомобиля Honda Stream погиб на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.