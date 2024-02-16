Задержали его после погони
В Ангарске пьяный пожилой автомобилист пытался скрыться от полицейских.
На трассе «Сибирь» сотрудники ДПС подали сигнал об остановке водителю Toyota RAV-4, так как госномер машины был скрыт. Водитель требования полицейских проигнорировал и продолжил движение.
Экипаж ДПС отправился за нарушителем. Вскоре подключился ещё один патрульный автомобиль, который работал поблизости. В ходе непродолжительной погони мужчину удалось задержать на 1844 километре федеральной трассы.
- Инспекторы ДПС выяснили, что госномера на автомашине «Тойота Рав-4» не идентифицируются из-за того, что завешаны тряпками и пакетом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
При составлении административного материала полицейские установили, что 64-летний житель Ангарска был пьян. Сам он похвалил полицейских:
- Я уже думал, что наша полиция совершенно перестала работать. А оказывается, совесть у вас есть!
«Оказывается, у вас совесть есть»: В Ангарске пьяный водитель похвалил полицейских
Происшествия, Фото:
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