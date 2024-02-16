На молодого человека возбудили уголовное дело
В Прибайкальском районе сотрудники уголовного розыска изъяли у 20-летнего сельчанина около двух килограммов марихуаны. Мешок с ней обнаружили в гараже, сообщили в МВД по Бурятии.
Молодой человек рассказал, что собрал коноплю в декабре 2023 года в нескольких километрах от своего села.
Подозреваемый освидетельствован – установлен факт потребления им запрещённого вещества. В связи с этим на него составили протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Судом назначил административный штраф в размере 4 тысяч рублей.
Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Он нигде не работает, имеет 9 классов основного общего образования.
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.
В гараже 20-летнего жителя Бурятии нашли марихуану
Происшествия, Фото:
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