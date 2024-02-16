На Бабушкина в Улан-Удэ из-за утечки нет горячей воды

Включить её планируют в 16:30



16 февраля в Октябрьском районе Улан-Удэ с 12:30 до 16:30 отключено горячее водоснабжение для определения утечки на ул. Бабушкина, 118.



Как сообщает администрация района, горячей воды нет по следующим адресам:

- многоквартирные дома по ул. Бабушкина, 114, 116, 118, 120, 122;

- индивидуальное жильё по ул. Бабушкина, 110/1, 110/2, 112/1, 112/2, 108/1, 106/1, 106/2, 102/1, 102/2, 100/1, 100/2, 98/1, 98/2, 96/1, 94/1, 94/2, 92/1, 92/2, 90/1, 90/2, 88/1;

- ИП «Белоколодова» на ул. Бабушкина, 86;

- ИП «Хохлова А.И.» (дом престарелых);

- ООО «Сото», ул. Бабушкина, 122а.

