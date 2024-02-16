Её обманули в игровом чате
11-летнюю девочку из Улан-Удэ в Сети обманули мошенники, она перечислила им более 90 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, в отдел полиции №1 обратилась местная жительница. Она рассказала, что вечером её 11-летняя дочь играла в онлайн-игру на телефоне и общалась в игровом чате с другими участниками. Один из них поделился ссылкой и пообещал крупную награду.
Школьница перешла по ссылке и попала в чат с «менеджером». Собеседник сказал ей взять телефон мамы, войти в приложение банка и перевести деньги на определённый счёт. Когда девочка выполнила все условия, он удалил чат.
Мать узнала о пропаже крупной суммы из сообщений от банка и сразу же обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2023 года улан-удэнский школьник также попался на удочку мошенников через переписку в онлайн-игре, переведя 60 тысяч рублей с карты матери.
В Улан-Удэ девочка перевела 90 тысяч с карты матери на онлайн-игру
Происшествия, Фото:
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