В Бурятии предотвратили нападение на школу мстителя с топором

От возможной трагедии спас школьный охранник



В Бурятии предотвращено нападение на школу. Охранник задержал на входе восьмиклассника, который заявился на уроки с топором, сообщает SHOT.



По данным издания, бдительный охранник предотвратил возможную трагедию в школе села Михайловка Закаменского района. После обеда на перемене у двух подростков возник конфликт из-за электронной сигареты: девятиклассник отнял у восьмиклассника вредную парилку и отказывался отдавать.



- 14-летний парень решил закрыть вопрос радикально: сходил домой за тором и вернулся в школу с целью забрать своё. К счастью, трагедию предотвратил школьный охранник: дальше порога школьнику с оружием пройти не удалось. На место вызвали полицию, - говорится в сообщении.



Выяснилось, что восьмиклассник ранее уже стоял на учёте ПДН, в отличие от его оппонента. Сейчас с родителями обоих школьников работает полиция, проводится проверка.



Официальный комментарий правоохранительных органов будет представлен чуть позже.