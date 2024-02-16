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В Забайкалье сотрудник СИЗО пытался пронести наркотики осуждённому

В Забайкалье сотрудник СИЗО пытался пронести наркотики осуждённому
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Его подкупили взяткой в 15 тысяч рублей

Бывший младший инспектор отдела режима и надзора СИЗО № 1 УФСИН в Чите предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и пособничестве при приобретении наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в сентябре 2023 года сотрудник следственного изолятора согласился принять взятку в 15 тысяч рублей от осуждённого. За это мужчина должен был пронести в СИЗО наркотики.

6 сентября 2023 года он попытался пронести в учреждение вещество весом более 9 гр, однако был задержан коллегами.

Уголовное дело возбудили и на 29-летнего заказчика. Он обвиняется в даче взятке должностному лицу, а также в покушении на незаконный оборот наркотических средств в крупном размере.

В ходе предварительного следствия оба обвиняемых полностью признали вину в инкриминируемых деяниях. Уголовное дело уже бывшего сотрудника УФСИН направлено в суд.

наркотики СИЗО УФСИН

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