В Улан-Удэ ночью тушили горящий дом

Пожарные Улан-Удэ сегодня ночью тушили частный деревянный дом на улице Лебедева.
- Сообщение о загорании частного жилого дома по улице Лебедева поступило после полуночи. На момент прибытия первого пожарного подразделения горели кровли дома и гаража по всей площади. Чуть меньше часа понадобилось, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего привлекались 23 человека и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Общая площадь пожара составила 175 кв. метров.
Предварительная причина возгорания установлена – это неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля в СНТ «Талецкий» в Улан-Удэ сгорел частный дом. Погиб 42-летний мужчина.