Забайкалец, задушивший женщину, предстанет перед судом

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Ему грозит до 15 лет лишения свободы



В Забайкальском крае предстанет перед судом 40-летний житель города Петровск-Забайкальский, задушивший свою знакомую.



Убийство произошло 2 декабря 2023 года.



- По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил убийство 43-летней женщины. Обвиняемый пришёл в гости к знакомой и, поссорившись с женщиной, задушил её. После совершенного преступления пришёл к себе домой, где и был задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Сейчас мужчина находится под страже.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



Кроме того, суд может учесть в качестве отягчающего вину обстоятельства совершение преступления в состоянии опьянения.



