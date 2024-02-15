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Забайкалец, задушивший женщину, предстанет перед судом

Забайкалец, задушивший женщину, предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Ему грозит до 15 лет лишения свободы

В Забайкальском крае предстанет перед судом 40-летний житель города Петровск-Забайкальский, задушивший свою знакомую.

Убийство произошло 2 декабря 2023 года.

- По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил убийство 43-летней женщины. Обвиняемый пришёл в гости к знакомой и, поссорившись с женщиной, задушил её. После совершенного преступления пришёл к себе домой, где и был задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Сейчас мужчина находится под страже.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, суд может учесть в качестве отягчающего вину обстоятельства совершение преступления в состоянии опьянения.

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