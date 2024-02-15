В Бурятии из-за короткого замыкания вспыхнул жилой дом





Возгорание произошло в Гусиноозёрске ранним утром 15 февраля. Там в 05:40 вспыхнул частный дом. На место отправились десять пожарных. К тушению привлекли 4 единицы техники.Огонь охватил крышу жилой постройки на площади в 56 квадратных метров и комнату на 20 «квадратах» в деревянном пристрое. В итоге пламя уничтожило курятник и повредило дом.При пожаре никто не пострадал. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание, сообщает «Селенга-инфо.24/7».