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Житель Бурятии безостановочно воровал и хотел остаться на свободе

Житель Бурятии безостановочно воровал и хотел остаться на свободе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодого человека отправили за решётку на три года

В марте 2023 года 22-летнего жителя Заиграевского района Бурятии оштрафовали за угон двух автомобилей в Улан-Удэ. Но он всё равно продолжал нарушать закон.

Уже в мае в одном из сёл Мухоршибирского района на остановке после совместного распития спиртного он украл сумку с инструментами у «шапочного» знакомого.

В октябре 2023 года пришёл в гости и украл копилку с деньгами, а также ключи от легкового автомобиля хозяина дома. После на украденной иномарке попал в ДТП в соседнем районе. Опасаясь вызова сотрудников полиции, не придумал ничего лучше, чем сдать чужую машину на металлолом. Выручил при этом всего 20 тысяч рублей, а половину денег отдал второму водителю – владельцу повреждённого в аварии автомобиля.

В том же месяце, подрабатывая в одном из торговых центров Улан-Удэ, молодой человек поживился сварочным аппаратом работодателя.

- В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в отношении К. имеются ещё два уголовных дела по угонам автомобилей в Октябрьском и Железнодорожном районах города, - пояснили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

На вопрос суда, почему за короткий промежуток времени он совершил столько преступлений, сельчанин затруднился ответить. Однако пытался убедить суд, что «исправится», и просил не лишать его свободы.

- По совокупности трёх преступлений Мухоршибирский районный суд приговорил К. к трём годам лишения свободы. После освобождения из колонии осуждённый будет отбывать дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы, - сообщает пресс-служба суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.
кража

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