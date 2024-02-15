В горевшем гаражном боксе в Бурятии обнаружили труп



Как сообщал «Байкал-Daily», 10 февраля в селе Большой Нарын Джидинского района на пожаре в своём доме погиб местный житель;





Как сообщал «Байкал-Daily», 10 февраля в селе Большой Нарын Джидинского района на пожаре в своём доме погиб местный житель; его тело вынес сосед

Возгорание произошло в девяти километрах от села Бичура. Там вспыхнул гаражный бокс, находящийся на фермерской стоянке.К борьбе с огнём привлекли трёх сотрудников пожарной части № 35. Задействовать пришлось одну единицу техники, пишет «Бичура-инфо 24/7».Без человеческих жертв не обошлось – при тушении обнаружили погибшего 46-летнего мужчину. В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что в гараже было помещение для сторожа. Очаг возгорания находился на кровати. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём при курении.Площадь пожара составила полтора квадратных метра. Его ликвидирован за восемь минут.