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В горевшем гаражном боксе в Бурятии обнаружили труп

В горевшем гаражном боксе в Бурятии обнаружили труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
При пожаре на фермерской стоянке погиб 46-летний мужчина

Возгорание произошло в девяти километрах от села Бичура. Там вспыхнул гаражный бокс, находящийся на фермерской стоянке.

К борьбе с огнём привлекли трёх сотрудников пожарной части № 35. Задействовать пришлось одну единицу техники, пишет «Бичура-инфо 24/7».

Без человеческих жертв не обошлось – при тушении обнаружили погибшего 46-летнего мужчину. В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что в гараже было помещение для сторожа. Очаг возгорания находился на кровати. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём при курении.

Площадь пожара составила полтора квадратных метра. Его ликвидирован за восемь минут.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 февраля в селе Большой Нарын Джидинского района на пожаре в своём доме погиб местный житель; его тело вынес сосед


пожар смерть

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