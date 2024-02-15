В Бурятии Land Cruiser провалился под лёд на Байкале

Происшествия, Фото: ДТП 38RUS

Инцидент произошёл на севере республики



Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 частично провалился под лёд на Байкале в Северо-Байкальском районе Бурятии. Видео опубликовали в Telegram-канале «ДТП 38RUS».



- Это за четыре часа она так провалилась, машинка водичку набирает ещё. Сначала провалилось всего одно правое колесо. Хотели лебёдкой подтянуть, начали поднимать, и машина ушла вниз, - рассказал очевидец на видео.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что инцидент произошёл в районе мыса Котельниковский.



- По информации ЕДДС, поступившей от очевидца 13 февраля в первой половине дня, на озере Байкал, в указанном районе произошёл частичный провал автомобиля, - уточнили в ведомстве.



Отметим, официально за помощью в спасательные службы никто не обращался. Пострадавших нет.



