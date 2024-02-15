На оживлённой улице произошло ДТП с двумя машинами
Дорожная авария случилась утром 15 февраля на одной из самых оживлённых городских улиц – Терешковой. Как сообщили в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ, между остановками «Русский драматический театр» и «Республиканская больница» столкнулись два автомобиля.
Один из них при этом оказался на трамвайных путях. Потому движение трамваев закрыли. В районе Терешковой «скопилось» несколько вагонов. Спустя полчаса движение восстановилось.
В Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля «встали» трамваи
Происшествия, Фото:
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