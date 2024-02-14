Житель Бурятии, избивший брата-инвалида, получил полтора года колонии

Он нанёс три удара по голове



В феврале 2023 года два родных брата, один из которых инвалид, вечером выпивали в доме в Иволгинском районе Бурятии. Во время пьяной посиделки они поссорились. Один из них, разозлившись, ударил брата-инвалида по голове три раза.



- Суд учёл в совокупности смягчающие наказание обстоятельства и назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.



Приговор не вступил в законную силу.



