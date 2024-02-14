Он нанёс три удара по голове
В феврале 2023 года два родных брата, один из которых инвалид, вечером выпивали в доме в Иволгинском районе Бурятии. Во время пьяной посиделки они поссорились. Один из них, разозлившись, ударил брата-инвалида по голове три раза.
- Суд учёл в совокупности смягчающие наказание обстоятельства и назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии, избивший брата-инвалида, получил полтора года колонии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Одно уголовное дело уже на рассмотрении в суде
Тело обнаружили пожарные
Они вымогают у компаний деньги, маскируясь под Сергея Ханхареева
Корабль был пришвартован на стоянке в Ольхонском районе
Пожары произошли в Иволгинском и Кабанском районах
Пожар произошёл в Бичурском районе
Под отключение попали 43 жилых дома
Убийца вместе с родственниками замыл следы крови
Возбуждено дело о незаконной рубке в особо крупном размере
Мужчину задержали, когда он пришёл с золотом в аэропорт
Ему придётся раскошелиться на 100 тысяч рублей
Он пообещал возместить ущерб, но на следующий день скрылся
Криминальную версию случившегося не рассматривают
Конфликт разгорелся в ходе пьяной ссоры
Он врезался в чужое авто