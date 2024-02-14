Женщина пыталась смягчить наказанием, апеллируя к своим маленьким детям
Мошенницу из Улан-Удэ приговорили к реальному сроку.
Женщина с фейковой страницы продавала одежду в Интернете. На её объявление о продаже откликнулась женщина. У неё «продавец» попросила внести полную предоплату за товар, что та и сделала, переведя на банковскую карту около 7000 рублей. Однако, получив деньги, аферистка перестала выходить на связь.
Суд установил, что мошенница ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Тогда она отделывалась условным лишением свободы с отсрочкой отбывания наказания. На этот раз женщина отправится за решётку.
- Приговором суда А. признана виновной и осуждена по ч.2 ст.159 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года. Осуждённой отменены условное осуждение, отсрочка от отбывания наказания и по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Сторона защиты, не согласившись с приговором, обжаловала его в Верховном суде республики, ссылаясь на то, что мошенница раскаялась в содеянном, возместила причинённый ущерб, имеет на иждивении маленьких детей, которым необходима забота.
- Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, Верховный суд республики оставил приговор суда без изменения, а апелляционные жалобы осуждённой и её защитника – без удовлетворения, - отметили в пресс-службе.
Приговор вступил в законную силу.
В Улан-Удэ продавщицу несуществующих товаров отправили за решётку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Одно уголовное дело уже на рассмотрении в суде
Тело обнаружили пожарные
Они вымогают у компаний деньги, маскируясь под Сергея Ханхареева
Корабль был пришвартован на стоянке в Ольхонском районе
Пожары произошли в Иволгинском и Кабанском районах
Пожар произошёл в Бичурском районе
Под отключение попали 43 жилых дома
Убийца вместе с родственниками замыл следы крови
Возбуждено дело о незаконной рубке в особо крупном размере
Мужчину задержали, когда он пришёл с золотом в аэропорт
Ему придётся раскошелиться на 100 тысяч рублей
Он пообещал возместить ущерб, но на следующий день скрылся
Криминальную версию случившегося не рассматривают
Конфликт разгорелся в ходе пьяной ссоры
Он врезался в чужое авто