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В Улан-Удэ продавщицу несуществующих товаров отправили за решётку

В Улан-Удэ продавщицу несуществующих товаров отправили за решётку
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина пыталась смягчить наказанием, апеллируя к своим маленьким детям

Мошенницу из Улан-Удэ приговорили к реальному сроку.

Женщина с фейковой страницы продавала одежду в Интернете. На её объявление о продаже откликнулась женщина. У неё «продавец» попросила внести полную предоплату за товар, что та и сделала, переведя на банковскую карту около 7000 рублей. Однако, получив деньги, аферистка перестала выходить на связь.

Суд установил, что мошенница ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Тогда она отделывалась условным лишением свободы с отсрочкой отбывания наказания. На этот раз женщина отправится за решётку.

- Приговором суда А. признана виновной и осуждена по ч.2 ст.159 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года. Осуждённой отменены условное осуждение, отсрочка от отбывания наказания и по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

Сторона защиты, не согласившись с приговором, обжаловала его в Верховном суде республики, ссылаясь на то, что мошенница раскаялась в содеянном, возместила причинённый ущерб, имеет на иждивении маленьких детей, которым необходима забота.

- Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, Верховный суд республики оставил приговор суда без изменения, а апелляционные жалобы осуждённой и её защитника – без удовлетворения, - отметили в пресс-службе.

Приговор вступил в законную силу.
мошенничество

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