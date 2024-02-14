В Улан-Удэ продавщицу несуществующих товаров отправили за решётку

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина пыталась смягчить наказанием, апеллируя к своим маленьким детям



Мошенницу из Улан-Удэ приговорили к реальному сроку.



Женщина с фейковой страницы продавала одежду в Интернете. На её объявление о продаже откликнулась женщина. У неё «продавец» попросила внести полную предоплату за товар, что та и сделала, переведя на банковскую карту около 7000 рублей. Однако, получив деньги, аферистка перестала выходить на связь.



Суд установил, что мошенница ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Тогда она отделывалась условным лишением свободы с отсрочкой отбывания наказания. На этот раз женщина отправится за решётку.



- Приговором суда А. признана виновной и осуждена по ч.2 ст.159 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года. Осуждённой отменены условное осуждение, отсрочка от отбывания наказания и по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



Сторона защиты, не согласившись с приговором, обжаловала его в Верховном суде республики, ссылаясь на то, что мошенница раскаялась в содеянном, возместила причинённый ущерб, имеет на иждивении маленьких детей, которым необходима забота.



- Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, Верховный суд республики оставил приговор суда без изменения, а апелляционные жалобы осуждённой и её защитника – без удовлетворения, - отметили в пресс-службе.



Приговор вступил в законную силу.

