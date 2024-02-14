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Участник «Ледового шторма» упал с велосипеда на Байкале

Участник «Ледового шторма» упал с велосипеда на Байкале
Происшествия,  Фото:БПСО
Мужчине потребовалась помощь спасателей и врачей

Спасатели Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда помогли жителю Екатеринбурга, участнику марафона «Ледовый шторм» (0+). Для этого они выезжали в посёлок Листвянка.

- По заключению врача дежурной смены спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму и, предположительно, сломал ребро в результате падения с велосипеда, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.

XII экстремальный ультрамарафон проходил с 9 по 11 февраля в три этапа. Соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР по альпинизму В.Н. Попова и основателей Байкальского конькового движения. За три дня участники преодолели 210 километров по льду озера Байкал.



спасатели Байкал спорт

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