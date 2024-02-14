Там произошла коммунальная авария
Днём 13 февраля в Северобайкальске произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды изначально остались 11 домов: семь – на улице Советская и четыре – на Громова. Для местных жителей организовали подвоз.
Позже стало известно, что вода исчезла в центральном тепловом пункте (ЦТП) № 11. А потому отключили и теплоснабжение на нескольких улицах – Морская, Советская (частично), Ольхонская, 39 и в переулках Родниковый и Майский.
Причиной аварии стал выход воды из-под земли. Уже ближе к 22:00 холодное водоснабжение в городе восстановили полностью.
На севере Бурятии жилые дома остались без холодной воды
Происшествия, Фото:
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