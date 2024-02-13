Несколько дней он жил в доме, где лежали трупы
44-летнего жителю города Тайшета предъявили обвинение в убийстве двух человек. Он из ревности зарезал свою возлюбленную и её нового кавалера.
- По версии следствия, в ночь с 25 на 26 января мужчина пришел в гости к своей возлюбленной, которая проживала с другим мужчиной. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности обвиняемый нанёс женщине и её сожителю множественные ножевые ранения. Потерпевшие скончались на месте, - сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Несколько дней мужчина жил в доме, где находились тела убитых и при этом ходил на работу. Спустя пять дней он украл из дома бытовую технику и поджёг строение, чтобы скрыть следы преступлений.
Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Следователи проводят необходимые следственные действия.
Житель Иркутской области из ревности убил возлюбленную и её нового кавалера
Происшествия, Фото:
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