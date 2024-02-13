Житель Иркутской области из ревности убил возлюбленную и её нового кавалера

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Несколько дней он жил в доме, где лежали трупы



44-летнего жителю города Тайшета предъявили обвинение в убийстве двух человек. Он из ревности зарезал свою возлюбленную и её нового кавалера.



- По версии следствия, в ночь с 25 на 26 января мужчина пришел в гости к своей возлюбленной, которая проживала с другим мужчиной. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности обвиняемый нанёс женщине и её сожителю множественные ножевые ранения. Потерпевшие скончались на месте, - сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Несколько дней мужчина жил в доме, где находились тела убитых и при этом ходил на работу. Спустя пять дней он украл из дома бытовую технику и поджёг строение, чтобы скрыть следы преступлений.



Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Следователи проводят необходимые следственные действия.

