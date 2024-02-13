В Бурятии пристрастившегося к наркотикам мужчину лишили прав

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре



44-летнего жителя Кабанского района лишили прав на управление транспортными средствами через суд. С соответствующим иском туда обратилась прокуратура. Как выяснилось, водительское удостоверение у мужчины с 2017 года, а с 2020-го он состоит на учёте в наркодиспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов с вредными последствиями».



В надзорном ведомстве пришли к выводу, что пристрастие сельчанина к запрещённым веществам создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к ДТП. В итоге требование прокуратуры удовлетворили. Это решение ещё не вступило в законную силу.



