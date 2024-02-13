В Иркутской области инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину пьяной женщины







За рулём оказалась 39-летняя местная жительница. Медосвидетельствование показало, что уровень алкоголя в крови нарушительницы превышал допустимую норму почти в восемь раз.



- Только машину не забирайте, пожалуйста. Я очень прошу вас. Поймите меня, я больше не буду так кататься, - просила водитель, но, конечно, протокол на неё составили.



Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до трёх лет. Машина помещена на штрафстоянку.





В посёлке Усть-Ордынский Иркутской области инспектору ДПС пришлось на ходу запрыгивать в машину, которой управляла пьяная женщина.Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России, накануне вечером внимание автоинспекторов привлёк автомобиль Mazda 3, виляющий из стороны в сторону по проезжей части. Водитель проигнорировала требование сотрудников об остановке и попыталась скрыться.На одном из перекрестков ей всё-таки пришлось сбавить скорость, чтобы повернуть. В этот момент в салон на ходу запрыгнул автоинспектор, остановив машину.