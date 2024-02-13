Он получил условный срок
Ангарский городской суд вынес приговор 42-летнему иркутянину за публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Она была набита у него на плече.
- Подсудимый, отбывая уголовное наказание за хищение чужого имущества, допустил публичную демонстрацию запрещённой федеральным законодательством нацистской символики, выполненной в виде татуировки на плече. Поскольку в 2021 году мужчина уже привлекался за аналогичный факт к административной ответственности, в отношении него было инициировано уголовное преследование, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.
На этот раз мужчина добровольно удалил татуировку с запрещённой символикой. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Иркутянина осудили за татуировку с нацистской символикой
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он получил условный срок
Ребёнок ушёл на прогулку и бесследно исчез
Его задержали бдительные росгвардейцы
Автомобиль врезался в столб во время погони
Вора задержали, когда ехал домой
Нападение произошло на детской площадке
Пострадали девочка и её бабушка с дедушкой
Кражу раскрыли благодаря видеокамерам
Девочка сидела на лавочке с телефоном в руках
В этот момент в нём было два человека
Погибшему было 29 лет
Взятку он пытался дать в пассажирском поезде
Столкнулись три автомобиля
На мужчине не было верхней одежды
Женщина «налихачила» на 32 тысячи в Красноярском крае