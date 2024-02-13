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В Улан-Удэ всем миром искали пропавшего шестилетнего мальчика

В Улан-Удэ всем миром искали пропавшего шестилетнего мальчика
Происшествия,  Фото:vk.com/lizaalert_buryatiya
Ребёнок ушёл на прогулку и бесследно исчез

В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в РБ поделились подробностями поисков шестилетнего жителя бурятской столицы. Он пропал в понедельник, 12 февраля. Родные обратились в полицию около 16:00.

Как выяснилось, мальчик ушёл гулять с собакой и не вернулся. Его приметы обнародовали в МВД по Бурятии. Заявка на поиск ребёнка поступила и добровольцам.

Детский прозвонщик сразу начала сбор необходимой информации, а информационный координатор начал формировать экипажи на выезд. Другая инфорг запустила ориентировку в соцсетях, задействовав все имеющиеся каналы оповещения. За окном уже начало темнеть и похолодало и волонтёрам требовались свидетельства, чтобы сузить зону поиска.

Координатор-консультант дала задачи первым экипажам, которые отправились искать мальчика. Добровольцы вместе с его близкими осматривали улицы и ближайшие дома и опрашивали возможных свидетелей.

Рассылка ориентировки дала свои результаты – первое свидетельство поступило в 18:20. Похожего ребёнка увидели на остановке на улице Чертенкова. Информацию сразу передали координатору и полиции. Все экипажи получили новые задачи и отправились на патруль в этот район. Вскоре один из экипажей, состоящий из родственников, сообщил, что маленького улан-удэнца нашли.

- Благодарим всех, кто участвовал в поиске, оставлял свидетельства и предлагал свою помощь. За всё время на личные телефоны инфоргов и на горячую линию «ЛизаАлерт» поступило 26 звонков. Это очень ценно! – рассказали добровольцы на официальной странице во «ВКонтакте».
пропавшие без вести дети волонтеры

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