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Находящийся в федеральном розыске забайкалец прятался в Бурятии

Находящийся в федеральном розыске забайкалец прятался в Бурятии
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Его задержали бдительные росгвардейцы

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил во время патрулирования двух пьяных мужчины.

Росгвардейцы решили остановить их и проверить документы. Выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотических средств.

- 40-летний житель города Борзя Забайкальского края, ранее неоднократно судимый, скрылся от суда и приехал в Бурятию на заработки. Однако после неудачной попытки устроиться вахтовым методом мужчина пытался уехать на родину, ночуя на железнодорожном вокзале, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанного доставили в полицию для дальнейшей передачи инициатору розыска.

федеральный розыск Росгвардия

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