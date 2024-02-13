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Водитель из Иркутска украл деньги из бардачка машины в Улан-Удэ

Водитель из Иркутска украл деньги из бардачка машины в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вора задержали, когда ехал домой

6 февраля в полицию обратилась 39-летняя жительница Улан-Удэ. Она на некоторое время оставила машину на парковке, а когда вернулась, из салона исчезли 50 тысяч рублей и беспроводное зарядное устройство.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Просмотрев уличные камеры видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили возможного вора, а с помощью камер АПК «Безопасный город» - транспорт, на котором он передвигается. Ориентировку на подозреваемого и его грузовик передали наружным нарядам полиции.

Неподалеку от села Выдрино Кабанского района злоумышленника остановили сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подозреваемым оказался 32-летний житель Иркутска, занятый на грузоперевозках. Он признался, что доставлял в Бурятию товар. Возле магазина, где иркутянин пытался припарковать машину, он обнаружил, что мешавшая ему подъехать иномарка не заперта, чем и воспользовался. С приборной панели он забрал беспроводное зарядное устройство от телефона и 50 тысяч рублей из бардачка, после чего направился домой.

В содеянном он признался. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

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