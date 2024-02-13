13 февраля

12 февраля

Популярное

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего жителя Улан-Удэ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего жителя Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его тело нашли в Санкт-Петербургской городской Мариинской больнице

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении действий сотрудников Санкт-Петербургской городской Мариинской больницы. Следствие по делу, приведшему к гибели уроженца Тувы, ведут сотрудники следственного отдела по Центральному району главного следственного управления следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу.

Благодаря содействию уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой уполномоченному по правам человека в Туве Александру Адыгбаю дали возможность ознакомиться с документами доследственной проверки дела. Совместно правозащитники провели ряд встреч в городской Мариинской больнице, в следственном отделе по Центральному району главного следственного управления следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу, в результате которых правоохранительными органами было принято решение о возбуждении дела по статье 293 Уголовного Кодекса РФ – «халатность».

Возбуждение уголовного дела даёт возможность адвокату из Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, представляющему интересы родных погибшего, знакомиться с документами дела и проявлять соответствующую инициативу по ходу дела.

Напомним, что в адрес председателя следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина было направлено обращение о проведении проверки по факту обстоятельств гибели уроженца Тувы и бывшего жителя Улан-Удэ, тело которого было найдено 31 января в подсобном помещении Санкт-Петербургской городской Мариинской больницы. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

Тува смерть следственный комитет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего жителя Улан-Удэ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего жителя Улан-Удэ
Происшествия, 13.02.2024
Его тело нашли в Санкт-Петербургской городской Мариинской больнице
Улан-удэнец продал чужие холодильник и стиралку и заработал срок
Улан-удэнец продал чужие холодильник и стиралку и заработал срок
Происшествия, 13.02.2024
Он три с лишним года проведёт в колонии строгого режима
Читинец стащил у бывшей возлюбленной золото на 170 тысяч
Читинец стащил у бывшей возлюбленной золото на 170 тысяч
Происшествия, 13.02.2024
Всё украденное он сбыл в ломбарде по совсем низкой цене
В Бурятии пристрастившегося к наркотикам мужчину лишили прав
В Бурятии пристрастившегося к наркотикам мужчину лишили прав
Происшествия, 13.02.2024
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя
Неравнодушные улан-удэнцы помогли поймать пьяного водителя
Происшествия, 13.02.2024
Автомобиль остановили на Верхней Берёзовке
В Иркутской области инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину пьяной женщины
В Иркутской области инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину пьяной женщины
Происшествия, 13.02.2024
Полицейский таким образом смог остановить автомобиль
Читинца будут судить за «пьяное» ДТП с двумя погибшими
Читинца будут судить за «пьяное» ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 13.02.2024
Автомобиль врезался в столб во время погони

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^