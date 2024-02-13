Его тело нашли в Санкт-Петербургской городской Мариинской больнице
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении действий сотрудников Санкт-Петербургской городской Мариинской больницы. Следствие по делу, приведшему к гибели уроженца Тувы, ведут сотрудники следственного отдела по Центральному району главного следственного управления следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу.
Благодаря содействию уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой уполномоченному по правам человека в Туве Александру Адыгбаю дали возможность ознакомиться с документами доследственной проверки дела. Совместно правозащитники провели ряд встреч в городской Мариинской больнице, в следственном отделе по Центральному району главного следственного управления следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу, в результате которых правоохранительными органами было принято решение о возбуждении дела по статье 293 Уголовного Кодекса РФ – «халатность».
Возбуждение уголовного дела даёт возможность адвокату из Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, представляющему интересы родных погибшего, знакомиться с документами дела и проявлять соответствующую инициативу по ходу дела.
Напомним, что в адрес председателя следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина было направлено обращение о проведении проверки по факту обстоятельств гибели уроженца Тувы и бывшего жителя Улан-Удэ, тело которого было найдено 31 января в подсобном помещении Санкт-Петербургской городской Мариинской больницы. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего жителя Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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