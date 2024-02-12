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В окрестностях Улан-Удэ пожарные спасли котёнка

В окрестностях Улан-Удэ пожарные спасли котёнка
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС РБ
Замерзающего детёныша сняли с верхушки электроопоры

В Тарбагатайском районе Бурятии вечер выходного дня для обитателей жилого комплекса военно-спортивного лагеря «Костёр» выдался беспокойным. Супруга министра внутренних дел Бурятии Елена услышала за оградой громкое мяуканье и вышла узнать причину. На самой верхушке электроопоры она заметила два маленьких светящихся огонька – глаза котёнка. Самостоятельно пушистый бедолага слезть не мог и призывно мяукал, надеясь на отзывчивость людей.

На просьбу о помощи откликнулся экипаж государственной противопожарной охраны села Нижний Саянтуй. Специалисты прибыли с выдвижной лестницей, сотрудник базы обесточил коммуникации, и, взобравшись до самого конца лестницы, пожарные сняли замерзавшее животное со столба.

Попавшего в беду и брошенного видимо кем-то в лесу котёнка назвали Чуней и приютили у себя министр с супругой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Бурятия кошки пожарные

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