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В Иркутской области полиция стреляла по колёсам автолихача

В Иркутской области полиция стреляла по колёсам автолихача
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Как выяснилось, нетрезвый водитель никогда не имел водительских прав

В Иркутской области сотрудники ГИБДД для остановки автомашины нарушителя применили огнестрельное оружие. Инцидент произошёл в городе Ангарск.

В ходе ночного патрулирования улиц города полицейские заметили автомашину, водитель которой проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Инспекторы отправились за нарушителем. Во время движения они многократно подавали сигналы об остановке транспортного средства, однако преследуемый их проигнорировал.

- Водитель, пытаясь скрыться на автомобиле «Toyota Corolla», нарушал ПДД, создавал угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Далее к преследованию подключился ещё один экипаж ДПС. Выехав на загородную автодорогу, полицейские предупредили лихача о применении огнестрельного оружия для остановки автомобиля. Убедившись, что нет угрозы другим участникам движения, полицейские в соответствии с законом о полиции применили оружие. В результате произведённых выстрелов были повреждены оба задних и переднее левое колесо. Никто из людей не пострадал, - сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

После непродолжительной погони полицейские блокировали автомобиль и задержали нарушителя. Им оказался 26-летний местный житель. Проведённое медицинское освидетельствование подтвердило состояние у него опьянения.

Установлено, что парень никогда не имел водительского удостоверения и неоднократно привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Сейчас ему грозит уже третье привлечение к уголовной ответственности. В отношении молодого человека сотрудниками ГИБДД составлено 10 административных материалов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения.

Иркутская область полиция преследование задержание

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