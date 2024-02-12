Полицейские предупредили граждан о хищнике вблизи Листвянки
Вблизи посёлка Листвянка в Иркутской области замечено хищное животное. В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что вблизи жилых домов предположительно находится рысь. Женщина рассказала о том, что дикий зверь загрыз собак и кошек.
На место происшествие выехали сотрудники экипажа патрульно-постовой службы МУ МВД России «Иркутское», однако обитателя тайги обнаружить не удалось. О происшествии уведомлено министерство лесного комплекса Иркутской области.
ГУ МВД России по Иркутской области предупреждает жителей Иркутского района, что при встрече с хищником необходимо соблюдать меры безопасности и проявлять осторожность.
В Иркутской области рысь загрызла собак и кошек
Происшествия, Фото:
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