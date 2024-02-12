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В Бурятии прокуратура утвердила обвинение директора строительной организации

В Бурятии прокуратура утвердила обвинение директора строительной организации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его обвинили в хищении бюджета и незаконной предпринимательской деятельности

В Бурятии прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной организации, совершившего хищение бюджетных средств и осуществившего незаконную предпринимательскую деятельность. Действия должностного лица квалифицированы как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.

Следствием установлено, что руководитель юридического лица с июля 2020 года по июнь 2021 года при исполнении договора субподряда по капитальному ремонту дамбы обвалования в улусе Енгорбой Закаменского района завысил стоимость затрат на покупку и перевозку отсыпного грунта и направил заказчику документы с недостоверными сведениями об объёме и стоимости выполненных работ. На основании представленных документов предприниматель похитил бюджетные средства в особо крупном размере на сумму 4,1 млн рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Экология».

Также с апреля 2021 года по февраль 2022 года он, используя специальную технику и с привлечением наёмных рабочих в отсутствие лицензии на добычу полезных ископаемых, незаконно осуществил на территории Закаменского района рыхление, разработку, погрузку и перевозку скального грунта в объёме 30 тыс. куб. метров, получив доход от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере на сумму 16,4 млн рублей.

Органом расследования на имущество обвиняемого наложен арест стоимостью 36,8 млн рублей. Причинённый ущерб он возместил в полном объёме.

- Наиболее строгая санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание до 10 лет лишением свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет, - пояснили в прокуратуре РБ.

Бурятия прокуратура хищение

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