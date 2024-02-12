Злоумышленники представились операторами сотовой связи
Лжеоператоры сотовой связи похитили у двух жительниц Иркутской области свыше 4 миллионов рублей. Так, с заявлением о мошенничестве к сотрудникам ОМВД России по Шелеховскому району обратилась 35-летняя местная жительница.
Со слов потерпевшей, на её телефон поступил звонок от якобы оператора сотовой связи. Собеседница назвала персональные данные абонента, а затем заявила о необходимости продлить срок действия сим-карты. Заявительница согласилась, и на её телефон пришло сообщение с портала по оказанию государственных услуг, она продиктовала данные из СМС лжеспециалисту. Заполучив код, злоумышленники запугали женщину, сказав, что теперь её денежные средства будут направлены на финансирование запрещённой в стране организации. Через несколько минут в мессенджере поступил звонок от «представителя» банка, который сообщил, что неизвестные пытаются оформить от её имени заём. Для поимки преступников необходимо взять «зеркальный кредит» и перевести средства на «резервный счёт». Для убедительности он отправил документ о неразглашении информации. Затем ей отправили поддельную справку о том, что кредит аннулирован.
Через несколько дней в личном кабинете банковского приложения она увидела сумму ежемесячных выплат по кредиту, тогда она обратилась в полицию.
Аналогичным методом обманули 46-летнюю иркутянку, она перечислила по указанным ей счетам 3 897 020 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Жительниц Иркутской области обманули на 4 миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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