В Бурятии прекратили поиски застрявших на Байкале людей

Супружескую пару удалось найти
В Северо-Байкальском районе прекратили поиски супругов, которые застряли
накануне среди торосов на Байкале. Спасателям удалось их найти, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
Люди были на автомобиле Nissan Presage. Они не смогли выбраться со льда озера самостоятельно. На помощь отравились сотрудники Северо-Байкальского поисково-спасательного подразделения БПСО.
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