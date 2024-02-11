В селе Бурятии загорелся автомобиль

Иномарка вспыхнула прямо в гараже
Возгорание произошло поздним вечером 10 февраля в хоринском селе Санномыск. Там вспыхнул автомобиль Toyota Fielder, стоявший в гараже.
Пламя в итоге повредило моторный отсек автомобиля. Гараж не пострадал. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание. На место выезжали двое сотрудников пожарной части № 47, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».
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Происшествия, Фото:
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