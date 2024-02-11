Пропавшего в Бурятии мужчину обнаружили мёртвым







Большинство исчезнувших – 42 – в итоге обнаружили живыми. Один погиб. Остальных всё ещё ищут.

Ранее представители «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в январе. Всего за второй зимний месяц они получили 52 заявки на поиск пропавших людей по всей республике. В ноябре было примерно в полтора раза больше – 76.Большинство исчезнувших – 42 – в итоге обнаружили живыми. Один погиб. Остальных всё ещё ищут.

В Кяхтинском районе несколько недель назад пропал 48-летний местный житель. О его местонахождении ничего не было известно почти месяц – с 15 января. Мужчину начали искать спустя два дня после исчезновения.Ориентировку с приметами сельчанина разместили тогда на официальной странице добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. А накануне стало известно, что кяхтинца нашли мёртвым. Волонтёры поблагодарили всех участвовавших в поисках и попросили удалить репосты с ориентировкой из соцсетей.