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В Улан-Удэ два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Улан-Удэ два человека пострадали в ДТП с автобусом
Происшествия,  Фото:УГИБДД, комитет по транспорту
Автобус врезался в легковушку

Сегодня, 10 февраля, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки.

Автоавария произошла на перекрёстке улиц Комсомольская и Вакарина около 12 часов дня.

- По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Калдина», а затем совершил наезд на препятствие, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП в больницу доставили 49-летнюю женщину-водителя легкового автомобиля и её 33-летнюю пассажирку.

В автобусе ехали трое пассажиров, они не пострадали.



Как сообщал «Байкал-Dailу», 1 февраля на улице Гагарина в муниципальный автобус «Волгабас» врезался автомобиль «Мазда Демио».
ДТП автобус общественный транспорт

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