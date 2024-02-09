Ситуацию прокомментировали в минздраве
В минздраве Бурятии опровергли информацию о том, что девятимесячному малышу, получившему обморожение на улице, могут ампутировать ногу.
- Информация не соответствует действительности. Данный ребенок выписан в удовлетворительном состоянии. Верхние и нижние конечности в норме, - сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе министерства здравоохранения.
В минздраве уточнили, что ребёнок по решению суда направлен в социальное учреждение.
О том, что малышу может грозить потеря ноги, сообщил в своём сюжете о происшествии в селе Турунтаево телеканал РЕН ТВ.
Речь идёт о ребёнке, который сильно замёрз на улице в отсутствие матери. Инцидент произошёл 31 января, тогда мать оставила детей (старшему сыну четыре года, младшему – девять месяцев) одних в доме на долгое время, а сама ушла в гости. Вечером старший мальчик взял маленького брата и пошёл искать мать.
Малыши оказались на улице без верхней одежды. Температура тогда опустилась до -30, а дети заплутали. Позже братьев, сидящих на снегу, обнаружил проезжавший мимо автомобилист. Он остановился, закутал детей (младенец был только в памперсе и рубашке) и согрел в своей машине.
Младшего ребёнка госпитализировали с холодовой травмой. Причём, как выяснил РЕН ТВ, мать пыталась скрыть произошедшее и обратилась к врачам только на следующий день, когда ножка сына уже почернела.
На женщину возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединённое с жестоким обращением с ними» (ст. 156 УК РФ).
В Бурятии опровергли угрозу ампутации ноги малышу с обморожением
Происшествия, Фото:
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