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Голый иркутянин в свой день рождения устроил серию поджогов

Голый иркутянин в свой день рождения устроил серию поджогов
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержали его в супермаркете

Голый иркутянин в свой день рождения поджёг машину, квартиру и офис.

Полицейские задержали обнажённого мужчину 7 февраля.

- В отдел полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города раздетый мужчина поджёг автомобиль. Несколькими часами ранее полицейские зафиксировали факт поджога квартиры в микрорайоне Берёзовый Иркутского района. Затем похожий по описанию полуобнажённый пироман посетил одно из офисных помещений, где попытался поджечь предметы мебели, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Иркутской области.

Прибывшие на место сотрудники ППС определили вероятный маршрут отхода мужчины. Через несколько минут его обнаружили разгуливающим без одежды в супермаркете.

Мужчина пытался оказать сопротивление, однако был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции. Выяснилось, что сегодня у него день рождения. Внятно пояснить что-то о поджогах мужчина не смог, так как находился в невменяемом состоянии.


Поджог

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