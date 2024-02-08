Задержали его в супермаркете
Голый иркутянин в свой день рождения поджёг машину, квартиру и офис.
Полицейские задержали обнажённого мужчину 7 февраля.
- В отдел полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города раздетый мужчина поджёг автомобиль. Несколькими часами ранее полицейские зафиксировали факт поджога квартиры в микрорайоне Берёзовый Иркутского района. Затем похожий по описанию полуобнажённый пироман посетил одно из офисных помещений, где попытался поджечь предметы мебели, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Иркутской области.
Прибывшие на место сотрудники ППС определили вероятный маршрут отхода мужчины. Через несколько минут его обнаружили разгуливающим без одежды в супермаркете.
Мужчина пытался оказать сопротивление, однако был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции. Выяснилось, что сегодня у него день рождения. Внятно пояснить что-то о поджогах мужчина не смог, так как находился в невменяемом состоянии.
Голый иркутянин в свой день рождения устроил серию поджогов
Происшествия, Фото:
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