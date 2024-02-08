В Улан-Удэ поймали опытного закладчика





В Улан-Удэ завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего закладчика. Он распространял наркотики через тайники с августа 2022 года по февраль 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Летом 2022-го в мессенджере горожанину пришло сообщение с предложением лёгкого заработка. Мужчина решился на это, так как накопил много долгов, а постоянной работы не имел.Первоначально в его функции входило получение наркотиков и организация их закладок. Впоследствии к этому добавилась фасовка оптовых партий на мелкоооптовые. Поддерживая связь с куратором, мужчина полгода сбывал запрещённые вещества: мефедрон, кокаин, метамфетамин, гашиш и марихуану.Наркотики он прятал, как правило, в тайники на улицах частного сектора.Сотрудники управления наркоконтроля и ГИБДД задержали мужчина после распространения очередной партии. В его машине обнаружили пять свёртков с кокаином массой 2 грамма, банковские карты, а также используемые для упаковки наркотиков пакетики с застёжкой зип-лок и фрагменты изоленты.Из квартиры улан-удэнца изъяли ещё около 28 граммов кокаина и 2 граммов марихуаны в зип-пакетиках, 187,5 граммов упакованного в обёртки от шоколада гашиша, электронные весы, два сотовых телефона с перепиской с куратором интернет-магазина и другие доказательства.В содеянном обвиняемый признался и активно сотрудничал со следствием. В итоге изначально избранную меру пресечения в виде заключения под стражу ему заменили на домашний арест, а затем – на подписку о невыезде и надлежащем поведении.Ранее к уголовной ответственности горожанин не привлекался.Недавно уголовное дело было направлено в суд. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса – до 20 лет лишения свободы.