На вокзале в Улан-Удэ Гертруда вычислила наркомана

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Она указала на него сигнальной позой



Транспортные полицейские задержали 57-летнего жителя Бичурского района в помещении железнодорожного вокзала Улан-Удэ.



На мужчину сигнальной позой указала служебно-розыскная собака Гертруда.



При личном досмотре у мужчины в левом кармане куртки нашли пачку из-под сигарет, в которой находился пакетик. Экспертиза показала, что внутри – табак, перемешанный с гашишным маслом.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, приобретение наркотических веществ». Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.



Впоследствии в ходе обыска жилища мужчины Гертруда помогла оперативникам обнаружить мешок с характерным запахом конопли. Экспертиза показала, что там более двух кг марихуаны.



- Мужчина рассказал, что изъятое принадлежит его знакомому, который был незамедлительно установлен и задержан правоохранителями. Второй задержанный – 44-летний местный житель рассказал полицейским, что собрал марихуану по месту жительства для личного потребления, без цели сбыта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



На второго мужчину также возбудили уголовное дело - по статье о незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере. Санкция предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.



