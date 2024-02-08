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Троих жителей Иркутской области осудили за похищение и убийство знакомого

Троих жителей Иркутской области осудили за похищение и убийство знакомого
Происшествия, 
Они так и не признали своей вины

Иркутский областной суд вынес приговор трём жителям Заларинского района за убийство знакомого, которого они похитили, увезли в безлюдное место и избили до смерти. Осуждённым от 21 года до 29 лет.

Установлено, что в октябре 2022 года молодые люди, будучи в состоянии опьянения, приехали в частный дом в селе села Ханжиново. Оттуда они похитили своего знакомого, с которым возник конфликт.

Посадив его в коляску мотоцикла, силой увезли жертву в безлюдное место в 2 км от села.

Затем двое из них поочерёдно нанесли мужчине множественные удары по голове обломком кирпича и деревянной палкой. От полученных травм последний скончался на месте.

Забросав тело ветками, убийцы скрылись.

Позже полицейские установили и задержали подозреваемых, двое из которых были ранее судимы. В ходе судебного следствия они отрицали свою причастность к преступлениям.

- Суд приговорил двоих мужчин к лишению свободы на срок 13 лет и 12 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год каждому, их соучастника в похищении - к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.


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