Они так и не признали своей вины
Иркутский областной суд вынес приговор трём жителям Заларинского района за убийство знакомого, которого они похитили, увезли в безлюдное место и избили до смерти. Осуждённым от 21 года до 29 лет.
Установлено, что в октябре 2022 года молодые люди, будучи в состоянии опьянения, приехали в частный дом в селе села Ханжиново. Оттуда они похитили своего знакомого, с которым возник конфликт.
Посадив его в коляску мотоцикла, силой увезли жертву в безлюдное место в 2 км от села.
Затем двое из них поочерёдно нанесли мужчине множественные удары по голове обломком кирпича и деревянной палкой. От полученных травм последний скончался на месте.
Забросав тело ветками, убийцы скрылись.
Позже полицейские установили и задержали подозреваемых, двое из которых были ранее судимы. В ходе судебного следствия они отрицали свою причастность к преступлениям.
- Суд приговорил двоих мужчин к лишению свободы на срок 13 лет и 12 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год каждому, их соучастника в похищении - к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Троих жителей Иркутской области осудили за похищение и убийство знакомого
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