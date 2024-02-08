Троих жителей Иркутской области осудили за похищение и убийство знакомого

Они так и не признали своей вины



Иркутский областной суд вынес приговор трём жителям Заларинского района за убийство знакомого, которого они похитили, увезли в безлюдное место и избили до смерти. Осуждённым от 21 года до 29 лет.



Установлено, что в октябре 2022 года молодые люди, будучи в состоянии опьянения, приехали в частный дом в селе села Ханжиново. Оттуда они похитили своего знакомого, с которым возник конфликт.



Посадив его в коляску мотоцикла, силой увезли жертву в безлюдное место в 2 км от села.



Затем двое из них поочерёдно нанесли мужчине множественные удары по голове обломком кирпича и деревянной палкой. От полученных травм последний скончался на месте.



Забросав тело ветками, убийцы скрылись.



Позже полицейские установили и задержали подозреваемых, двое из которых были ранее судимы. В ходе судебного следствия они отрицали свою причастность к преступлениям.



- Суд приговорил двоих мужчин к лишению свободы на срок 13 лет и 12 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год каждому, их соучастника в похищении - к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





